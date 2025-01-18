На кладбище в Иркутске появился памятник Пригожину и Уткину

В Иркутске на Александровском кладбище открыли памятник Пригожину и Уткину

В Иркутске на Александровском кладбище открыли мемориальный комплекс, посвященный бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

В центре комплекса расположен памятник основателям ЧВК — Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, командовавшему военной компанией. На постаменте высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в «Вагнере».

«Их подвиги будут вечно жить в наших сердцах, вдохновляя новые поколения смелых и преданных своей стране людей», — написали в Telegram-канале.

В декабре в столице и крупнейшем городе Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги открыли памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину.

Бронзовая статуя в память об основателе ЧВК «Вагнер» также установлена на его могиле на Пороховском кладбище в Петербурге.

Ранее неизвестные осквернили могилу Евгения Пригожина.