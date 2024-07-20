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Неизвестные осквернили могилу Евгения Пригожина

Неизвестные облили краской памятник на могиле Евгения Пригожина в Петербурге

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Елена Копылова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге неизвестные облили краской могилу основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовав соответствующие кадры.

Видео сделано на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на нем можно увидеть, что бронзовая фигура бизнесмена облита белой жидкостью. Кроме того, в руку памятника вложили предмет, внешне схожий с фаллоимитатором.

Представитель администрации Красногвардейского района подтвердил информацию об осквернении могильной плиты. Инцидент произошел 19 июля. Там также отметили, что памятник был оперативно приведен в порядок. А правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Памятник Евгению Пригожину в Петербурге открыли 1 июня 2024 года. Несколько участников ЧВК возложили цветы к монументу. В этот день люди подходили к могиле предпринимателя раз в несколько минут.

Ранее сообщалось, что в России могут ликвидировать кинокомпанию Пригожина.

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