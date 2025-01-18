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Экс-главу минфина ФРГ назвали «королем клоунов»

Активисты с клоунскими носами прервали выступление экс-министра финансов ФРГ
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dpa/Global Look Press

Активисты с клоунскими носами прервали выступление бывшего министра финансов Германии и главы Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера в Баварии, подняв баннеры с надписью «король клоунов». Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

Отмечается, что несколько человек держали плакаты с надписью «КЛ (Кристиан Линднер) — король клоунов». Однако экс-министр отреагировал на акцию спокойно, попросив участников поднять баннеры выше, и добавил, что отнесется к их просьбам серьезно, если они смогут продержать плакаты до конца его выступления.

До этого в Германии во время предвыборного мероприятия женщина бросила муляж торта в лицо Линднера. Он продолжил свою речь после инцидента.

Очевидцы событий сообщили, что торт был сделан из пены для бритья, поскольку сам министр попробовал десерт и заявил, что это не крем.

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