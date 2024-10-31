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Продлено действие измененной схемы движения поездов через Курск

ФПК продлила действие измененной схемы движения поездов через Курск

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Shutterstock/VLADJ55

Федеральная пассажирская компания (ФПК) продлила до конца ноября 2024 года действие измененной схемы движения поездов, которые следуют через Курскую область. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Продлевается измененная схема движения поездов по территории Курской области», — сказано в тексте.

Отмечается, что это касается поездов АдлерКалининград, МоскваКурск, Санкт-ПетербургБелгород. Пассажиров этих поездов проинформируют об изменениях через смс-сообщения. В ФПК добавили, что скоростной поезд «Ласточка» Белгород – Москва продолжит курсировать составом из 10 вагонов.

Схему движения поездов, следующих по территории Курской области, изменили в связи с атакой украинских войск на регион. Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь Курской области. 8 августа министерство обороны РФ сообщило о боях в Суджанском и Кореневском районах.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.

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