Продлено действие измененной схемы движения поездов через Курск

Федеральная пассажирская компания (ФПК) продлила до конца ноября 2024 года действие измененной схемы движения поездов, которые следуют через Курскую область. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Продлевается измененная схема движения поездов по территории Курской области», — сказано в тексте.

Отмечается, что это касается поездов Адлер — Калининград, Москва — Курск, Санкт-Петербург – Белгород. Пассажиров этих поездов проинформируют об изменениях через смс-сообщения. В ФПК добавили, что скоростной поезд «Ласточка» Белгород – Москва продолжит курсировать составом из 10 вагонов.

Схему движения поездов, следующих по территории Курской области, изменили в связи с атакой украинских войск на регион. Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь Курской области. 8 августа министерство обороны РФ сообщило о боях в Суджанском и Кореневском районах.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.