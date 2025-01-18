Большинство американцев рассчитывают, что США будут меньше воевать при Трампе

NYT: 58 американцев надеются, что США будут меньше воевать при Трампе

Большинство американцев выражают оптимизм в отношении внешнеполитических планов избранного президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведенный исследовательской компанией Ipsos и газетой The New York Times.

58% респондентов выразили надежду, что Трамп уменьшит вовлеченность США в зарубежные войны по сравнению с предыдущими президентами.

Тем не менее 38% респондентов выразили противоположную точку зрения, считая, что Трамп может привести к увеличению военного вмешательства. Это беспокойство может проистекать из его предыдущих заявлений о готовности применять военную силу и его критики в отношении соглашений о разоружении.

Опрос был проведен со 2 по 10 января с участием более 2100 взрослых американцев. Погрешность опроса составляет около 2,6 процентных пункта.

До этого опрос показал, что значительная часть американцев считает объем военной помощи США Израилю и Украине чрезмерным. По данным исследования, 53% опрошенных считают, что США тратят слишком много денег на военную помощь Израилю, а 51% респондентов считают избыточной поддержку Украины.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона заявил, что Трамп постарается положить конец войнам.