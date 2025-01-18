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СК начал проверку после того, как в Карелии из колодца достали полуживого мальчика

В Карелии СК начал проверку из-за полуживого мальчика, извлеченного из колодца

В Карелии СК организовал проверку после того, как из колодца достали полуживого шестилетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Олонецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону организовал доследственную проверку после того, как шестилетний мальчик упал в открытый водопроводный колодец, заполненный водой. Пострадавшего перевели в Детскую республиканскую больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел с ребенком 2018 года рождения в поселке Ильинский. 17 января прохожие достали его из уличного колодца. Как долго мальчик там находился, неизвестно. После этого его поместили в реанимацию с сильным переохлаждением, состояние ребенка оценили как тяжелое. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

Ранее в Великом Новгороде семилетний мальчик остался дома с бабушкой и выпал из окна.

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