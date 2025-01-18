В Карелии прохожие достали из колодца полуживого мальчика

В Карелии ребенок попал в реанимацию после падения в колодец

В Карелии врачи борются за жизнь мальчика, который упал в колодец. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Несчастный случай произошел с ребенком 2018 года рождения в поселке Ильинский. 17 января прохожие достали его из уличного колодца. Как долго мальчик там находился, неизвестно.

Пострадавшего доставили в районную больницу в Олонце и поместили в реанимацию с сильным переохлаждением. Его состояние оценивается как тяжелое.

Охлопков распорядился отправить на место бригаду врачей-реаниматологов из Детской республиканской больницы в Петрозаводске и Центра медицины катастроф.

Ранее в Великом Новгороде семилетний мальчик остался дома с бабушкой и выпал из окна.