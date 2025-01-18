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Вучич обсудит с Орбаном и Сийярто энергетическую безопасность

Вучич обсудит энергобезопасность с прибывшими в Белград Орбаном и Сийярто
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич намерен обсудить вопросы энергетической безопасности и реализации инфраструктурных проектов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел Петером Сийярто во время их визита в Белград. Премьер и глава МИД Венгрии прибыли в Сербию в субботу, 18 января, сообщает РИА Новости.

Вучич подчеркнул важность тесных отношений с Венгрией и сообщил, что вместе с министром финансов Синишей Мали они обсудят актуальные геополитические и региональные вызовы, а также пути укрепления двустороннего сотрудничества.

Особое внимание, по словам сербского президента, будет уделено реализации инфраструктурных проектов, критически важных для энергетической безопасности обеих стран, учитывая их стратегическое положение в региональной энергетической инфраструктуре.

На днях венгерские власти договорились с сербскими ускорить прокладку общего нефтепровода на фоне санкций Соединенных Штатов в энергетическом секторе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что в число совместных проектов стран в энергосфере входят новая линия электропередачи и первый общий нефтепровод.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью», включая «Нефтяную индустрию Сербии».

Ранее Лавров осудил США и ЕС за действия по отношению к Сербии.

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