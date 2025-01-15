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Венгрия договорилась с Сербией ускорить строительство общего нефтепровода

Сийярто: Венгрия с Сербией ускорят постройку нефтепровода на фоне санкций США
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Global Look Press

Венгерские власти договорились с сербскими ускорить прокладку общего нефтепровода на фоне санкций Соединенных Штатов в энергетическом секторе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович мы договорились ускорить наши совместные инвестиции в энергетику и энергобезопасность», — заявил политик.

Он уточнил, что в число совместных проектов стран в энергосфере входят новая линия электропередачи и первый общий нефтепровод.

Сийярто также отметил, что санкции «некоторых игроков мировой политики» могут привести к проблемам у их союзников, но этим государствам все равно.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия.

В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью», включая «Нефтяную индустрию Сербии».

Ранее Лавров осудил США и ЕС за действия по отношению к Сербии.

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