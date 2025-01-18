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Наркоманы жестоко избили семейную пару в Твери

В Твери трое наркозависимых жестоко избили семейную пару
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Depositphotos

В Твери троих наркозависимых будут судить за жестокое избиение семейной пары. Об этом сообщает Tverigrad.

По информации издания, инцидент произошел в подъезде одного из домов, расположенных на улице Красина. Трое злоумышленников напали на семейную пару, возвращавшуюся домой из гостей, и избили ее. Они распылили мужчине в лицо газовый баллончик и отобрали у него куртку с личными вещами внутри. Также они под угрозой насилия украли у женщины мобильный телефон.

Подозреваемых в нападении нашли и возбудили в их отношении уголовное дело. Ими оказались двое мужчин и ранее неоднократно судимая 25-летняя девушка. Выяснилось, что перед совершением преступления они совместно употребляли наркотики, а затем по указанию подруги совершили нападение. Материалы переданы в суд, злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Кузбассе продавец магазина отлупила мужчину сковородой, которую тот пытался украсть.

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