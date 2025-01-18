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Врач рассказал о правилах, которые помогут дожить до 120 лет

Врач Ткачева: низкий уровень стресса и наличие цели помогут дожить до 120 лет
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Высокая физическая активность, наличие цели в жизни, низкий уровень стресса и соблюдение диеты могут помочь человеку дожить до 120 лет. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Высокая физическая активность: важно регулярно двигаться, причем такая активность может быть связана как с ежедневными прогулками в быстром темпе, так и, например, с садоводством», — сказала специалист.

Ткачева добавила, что целью в жизни может стать любимое дело или участие в культурных мероприятиях. При этом низкого уровня стресса можно добиться регулярными практиками, отметила гериатр. Кроме того, по словам врача, важно поддерживать социальные связи и ставить семью на первое место.

До этого в врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов назвал простой способ сохранить молодость и ясный ум. В первую очередь, по его словам, необходимо расширять границы активного возраста.

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