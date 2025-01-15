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Врач назвал легкий способ продлить молодость

Врач Новоселов: расширение границ активного возраста поможет продлить молодость
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Depositphotos

Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в эфире «Радио 1» назвал простой способ сохранить молодость и ясный ум. В первую очередь, по его словам, необходимо расширять границы активного возраста.

«Сегодня так много людей бегает, прыгает, гребет, путешествует, изменяет свое питание — это и есть расширение границ активного возраста. Когда люди ловят от жизни кайф, радуются, что получили возможность перемещаться по планете, пробовать разные питания», — пояснил специалист.

При долголетии решающую роль играет качество жизни, добавил он.

Британский микрохирург и исследователь в области оптимизации функционального состояния организма Мохаммед Энаят до этого говорил, что магний, протеиновый порошок и коллаген помогают сохранить здоровье мозга, кожи, костей и органов на долгие годы.

Врач объяснил, что прием магния полезен для костей, сердца и мозга. Обследование сотен пациентов показало, что дефицит этого минерала встречается довольно часто. Люди с недостатком магния в организме могут испытывать нервозность, проблемы со сном и мышечные спазмы.

Ранее ученая заявила, что биологическое бессмертие невозможно.

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