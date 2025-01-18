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Жители Абхазии выступили против роста цен на проезд в маршрутках

Жителей Сухума возмутило требование маршрутчиков повысить стоимость проезда
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Александр Уткин/РИА «Новости»

Водители маршруток в столице Абхазии Сухуме устроили забастовку, отказываясь выходить на рейсы и требуя от правительства повышения стоимости проезда до 50 рублей. Пассажиров возмутило это требование, пишет издание «Блокнот».

Сейчас в Сухуме проезд в общественном транспорте стоит 30 рублей. Маршрутчики утверждают, что им убыточно работать за такую цену из-за дорогого топлива, и настаивают на повышении стоимости проезда до 50 рублей.

Жители столицы выражают свое возмущение в социальных сетях. Они отмечают, что увеличение цены на 20 рублей сильно ударит их по карману, поскольку средняя пенсия в Абхазии составляет около трех тысяч рублей в месяц, а зарплата — около 28 тысяч рублей.

30 декабря исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба заявил, что Абхазия получит от России 5,2 млрд рублей в рамках финансовой помощи в 2025 году. Он подчеркнул, что большая часть этих средств будет направлена на социально-экономическое развитие страны, в частности, на софинансирование заработной платы сотрудников бюджетной сферы.

Ранее в Абхазии повысили тарифы на электричество на фоне веерных отключений.

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