Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин дал гражданство РФ первому политическому беженцу из США

Путин дал гражданство РФ первому политическому беженцу из США Джону Роблесу

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки», — сказано в указе о приеме в гражданство РФ и выходе из гражданства.

По данным СМИ, Роблес живет в России с 1990-х годов. Здесь он работал учителем и журналистом-международником.

11 июля Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 22 лиц, включая воевавшего за российскую армию в зоне проведения военной спецоперации сербского добровольца Александра Йокича. В апреле он записал видеообращение к Путину, в котором жаловался, что его могут депортировать на родину, где ему грозит 25 лет тюрьмы за наемничество.

В августе член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов заявил, что для получения разрешения на временное проживание в России от некоторых иностранцев может быть достаточно их заявления о поддержке традиционных ценностей и несогласия с политикой своего государства.

Ранее военкор рассказал, что пленные украинцы хотят получить гражданство РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами