Путин дал гражданство РФ первому политическому беженцу из США

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки», — сказано в указе о приеме в гражданство РФ и выходе из гражданства.

По данным СМИ, Роблес живет в России с 1990-х годов. Здесь он работал учителем и журналистом-международником.

11 июля Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 22 лиц, включая воевавшего за российскую армию в зоне проведения военной спецоперации сербского добровольца Александра Йокича. В апреле он записал видеообращение к Путину, в котором жаловался, что его могут депортировать на родину, где ему грозит 25 лет тюрьмы за наемничество.

В августе член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов заявил, что для получения разрешения на временное проживание в России от некоторых иностранцев может быть достаточно их заявления о поддержке традиционных ценностей и несогласия с политикой своего государства.

Ранее военкор рассказал, что пленные украинцы хотят получить гражданство РФ.