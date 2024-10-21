Суд оставил в силе решение о конфискации поселка Ходорковского

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе решения нижестоящих судов об изъятии в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад» экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) в Одинцовском районе Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба кассационного суда.

Как говорится в сообщении, кооператив индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» финансировался компаниями Ходорковского и бывшего руководителя банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева. Суд оставил решения без изменений, так как создание «Яблоневого сада» и его дальнейшая деятельность «не преследовали обозначенных целей удовлетворения личных потребностей членов кооператива, а были направлены на легализацию незаконно приобретенных в результате преступной деятельности Ходорковского и Лебедева доходов».

По данным суда, оба бизнесмена были осуждены за уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в особо крупном размере и за организацию группой лиц по предварительному сговору уклонения от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере. Ходорковский, Лебедев и подконтрольные им лица легализовали незаконно полученные денежные средства и имущество, инвестируя в предприятия и покупки активов, включая «Яблоневый сад».

24 июня сообщалось, что Мещанский суд Москвы взыскал около миллиарда рублей и свыше $1,8 млн с Ходорковского и Лебедева.

7 июня генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура РФ добилась конфискации в пользу государства имущества Ходорковского и Лебедева стоимостью почти 10 млрд рублей. Он подчеркнул, что по искам ведомства суд обратил активы бизнесменов в счет оплаты долга в казну. У Ходорковского, Лебедева и бывшего вице-президента «ЮКОСа» Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) были конфискованы дома в элитном коттеджном поселке «Яблоневый Сад» в подмосковном Одинцово, а также дом приемов компании.

Ранее у Ходорковского в США нашли недвижимость более чем на полмиллиарда долларов.