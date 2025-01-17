Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве ограбили курьера, который вез мошенникам 1,5 млн от обманутой жертвы

В Москве курьер мошенников подвергся ограблению и лишился 2,6 млн рублей
close
Shutterstock

Курьера, который вез деньги от обманутой жертвы мошенникам, ограбили в Москве. Об этом пишет «Сапа».

Сначала аферисты позвонили профессору кафедры уголовного права одного из московских вузов и, представившись сотрудниками ФСБ, выманили у женщины крупную сумму денег. Доктор наук хранила сбережения в зарубежных валютах, в рублях — более 2,6 млн, и отдала их приехавшему к ней курьеру. Затем она поняла, что нарвалась на мошенников, и обратилась в полицию.

В этот раз искать посредника правоохранителям не пришлось, ведь он сам обратился за помощью. Им, по данным Telegram-канала, оказался 19-летний юноша, учащийся одного из столичных колледжей. Он забрал у пострадавшей валюту на 1,5 млн рублей и положил наличные в рюкзак. Чуть позже его на улице ограбили двое незнакомцев. Что стало с оставшейся частью накоплений сотрудницы вуза, не сообщается.

Предполагаемого грабителя, 21-летнего молодого человека, задержали и изъяли похищенное, его подельник по-прежнему находится в розыске. Курьера проверяют на причастность к мошенничеству.

Ранее мошенники заставили студентку из Москвы украсть у родителей 9 млн и сбежать из дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами