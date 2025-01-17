В Москве ограбили курьера, который вез мошенникам 1,5 млн от обманутой жертвы

Курьера, который вез деньги от обманутой жертвы мошенникам, ограбили в Москве. Об этом пишет «Сапа».

Сначала аферисты позвонили профессору кафедры уголовного права одного из московских вузов и, представившись сотрудниками ФСБ, выманили у женщины крупную сумму денег. Доктор наук хранила сбережения в зарубежных валютах, в рублях — более 2,6 млн, и отдала их приехавшему к ней курьеру. Затем она поняла, что нарвалась на мошенников, и обратилась в полицию.

В этот раз искать посредника правоохранителям не пришлось, ведь он сам обратился за помощью. Им, по данным Telegram-канала, оказался 19-летний юноша, учащийся одного из столичных колледжей. Он забрал у пострадавшей валюту на 1,5 млн рублей и положил наличные в рюкзак. Чуть позже его на улице ограбили двое незнакомцев. Что стало с оставшейся частью накоплений сотрудницы вуза, не сообщается.

Предполагаемого грабителя, 21-летнего молодого человека, задержали и изъяли похищенное, его подельник по-прежнему находится в розыске. Курьера проверяют на причастность к мошенничеству.

Ранее мошенники заставили студентку из Москвы украсть у родителей 9 млн и сбежать из дома.