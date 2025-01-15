Мошенники заставили студентку из Москвы украсть у родителей 9 млн и сбежать из дома

Жертвой мошенников стала 19-летняя студентка из Москвы, она отдала им 9 млн рублей. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, сначала 19-летняя Светлана, дочь юриста Алексея Ф., сообщила неизвестным, которые якобы звонили с почты, код из SMS. Так аферисты получили доступ к ее аккаунту на Госуслугах.

Затем собеседники убедили студентку забрать из сейфа отца $60 тыс. (около 4,8 млн рублей. — прим. «Газеты.Ru») и трое часов Rolex. После этого Светлана уехала в неизвестном направлении на такси.

Родители обнаружили пропажу дочери и ценностей и обратились в полицию. Местонахождение девушки устанавливается, ориентировки на нее разосланы по всем подразделениям.

Ранее мужчина хитростью вернул деньги, которые отдал мошенникам его отец.