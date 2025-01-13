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Директора ростовского офиса Росгранстроя заподозрили в подлоге

Директора ростовского филиала Росгранстроя обвинили в фиктивном трудоустройстве
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Директора филиала Росгранстроя обвинили в фиктивном трудоустройстве для уклонения от мобилизации. Об этом пишет РБК со ссылкой на ФСБ.

По данным следствия, его подозревают в фиктивном трудоустройстве одного из сотрудников в аэропорт «Платов» для получения брони от мобилизации. В сентябре 2022 года подозреваемый подписал приказ о приеме гражданина на работу техником в ростовский филиал Росгранстроя.

Как отмечается в сообщении ведомства, с сентября 2022 года по конец сентября 2023 года мужчина получал зарплату в филиале Росгранстроя, но не выполнял никаких должностных обязанностей и работал коммерческим директором в другой частной организации.

В итоге региональное следственное управление СК РФ завели в отношении директора ростовского филиала Росгранстроя уголовное дело по статье «Служебный подлог».

Накануне задержали члена кабмина Ивановской области, директора департамента ЖКХ региона Дениса Кочнева и его предшественника Владислава Мартьянова — по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, при покровительстве этих чиновников были заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту на общую сумму свыше 550 млн рублей.

Ранее в Подольске задержали экс-главу комитета по ЖКХ местной администрации.

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