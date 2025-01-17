Студент московского колледжа загорелся на глазах у друзей, пытаясь сделать трюк

Студент из Москвы загорелся, пытаясь произвести впечатление на друзей, пишет mk.ru.

Инцидент произошел вечером 16 января около ТЦ на Ходынском бульваре. 17-летний юноша проводил там время с приятелями и решил впечатлить их фокусом — пробежаться по улице в виде горящего факела. Молодой человек опрыскал себя освежителем воздуха, купленном перед этим в магазине, и воспользовался зажигалкой.

Джинсы несовершеннолетнего немедленно вспыхнули, и тот, действуя строго по плану, побежал, но затем стал умолять прохожих потушить его. Когда ему помогли, пострадавший позвонил своему отцу, и тот доставил сына в детскую больницу. Выяснилось, что юноша получил серьезные ожоги бедер и паховой области. Его поместили в реанимацию. Пациенту планируют делать пересадку кожи.

Ранее школьник выстрелил в автобус с пассажирами, чтобы похвастаться перед знакомыми.