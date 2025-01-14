Школьник выстрелил в автобус с пассажирами, чтобы похвастаться перед знакомыми

В Красноярске подростка подозревают в стрельбе по автобусу

В Красноярске у подростка изъяли пистолет после стрельбы по автобусу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в районе остановки «Дом Куприяна». По версии правоохранителей, за некоторое время до стрельбы 16-летний школьник купил в магазине пневматический пистолет. В день инцидента он пригласил к себе знакомых и на их глазах выстрелил в автобус, чтобы показать навыки. Затем убрал оружие в коробку и спрятал в подъезде.

В момент стрельбы в салоне автобуса находились люди, никто не пострадал. Изначально не было известно, кто открыл стрельбу, но вскоре правоохранители вышли на подростка.

«В настоящее время полицейскими продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, пневматическое оружие изъято», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в центре Мурманска неизвестный открыл стрельбу по автобусу с пассажирами.