UPI: фотограф и модель из Канады установили рекорд, сделав фотосессию на глубине 50 метров

Фотограф и модель побили рекорд, сделав фотосессию на самой большой глубине, пишет UPI.

Фотограф Cтивен Хайнинг и модель Сиара Антоски установили рекорд Гиннесса, проведя подводную фотосессию на глубине 50 метров у побережья Флориды. Это достижение стало возможным благодаря поддержке американского эксперта по дайвингу и безопасности Уэйна Фраймана, который помог команде в подготовке и обеспечении безопасности во время съемок.

Пара из Канады прошла многомесячную техническую подготовку, которая включала в себя практику смешивания газов и декомпрессии. Эти навыки были необходимы для безопасного погружения на такую глубину. Сама съемка прошла на месте крушения судна Hydro Atlantic, что добавило уникальности и атмосферности полученным кадрам.

Ранее модель из Италии подвергся нападению осьминога во время фотосессии в океане.