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Модель из Италии подвергся нападению осьминога во время фотосессии в океане

Daily Mail: мужчина устроил фотосессию в океане и подвергся нападению осьминога

Модель из Италии подвергся нападению осьминога во время фотосессии в океане, пишет Daily Mail.

Модель из Милана, Федерико Кола, был на Сейшельских островах и устроил фотосессию в Индийском океане, когда его внезапно атаковал осьминог и обвил своими щупальцами. Сначала мужчина почувствовал себя не уверенно, но вскоре привык к подводному жителю.

«Я нашел свою любовь», — пошутил Кола.

Пользователи соцсетей отметили спокойствие Федерико в такой необычной ситуации и подчеркнули, что осьминог, разумеется, сделал обычную фотосессию уникальной.

«Это официально самая милая океанская дружба на свете», — пишут комментаторы.

Федерико добавил, что осьминог в итоге отцепился и уплыл подальше от берега.

Ранее американские биологи из Чикагского университета выяснили, как осьминогам удается одновременно управлять всеми восемью щупальцами с большой точностью.

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