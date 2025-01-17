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Минобороны Финляндии намерено повысить возраст пребывания в запасе

В Финляндии хотят повысить предельный возраст пребывания в запасе до 65 лет
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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Министерство обороны Финляндии разрабатывает законопроект о повышении предельного возраста для военнослужащих запаса до 65 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минобороны приступило к подготовке предложения правительства о повышении предельного возраста пребывания в запасе. Цель состоит в том, чтобы представить предложение парламенту весной 2025 года», — говорится в заявлении.

В настоящее время предельный возраст для офицеров в запасе составляет 60 лет, а для рядовых - 50 лет. В заявлении министерства не уточняется, каких категорий военнослужащих коснется законопроект.

Министр обороны республики Антти Хяккянена отметил, что повышения предельного возраста требовали сами резервисты.

Кроме того, минобороны рассматривает инициативы по увеличению числа добровольцев на военную службу как среди женщин, так и среди мужчин с демилитаризованных Аландских островов.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы. По его словам, готовить оборону финны будут совместно с союзниками по НАТО.

Ранее в Финляндии заявили о возможном военном конфликте России с НАТО.

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