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В Швеции двое мужчин установили рекорд по длительности партии в настольном теннисе

UPI: двое мужчин из Швеции 13 часов играли партию в настольный теннис ради рекорда
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The Spin Duo/Youtube

В Швеции два мужчины установили рекорд по длительности партии в настольном теннисе, пишет UPI.

Шведские любители настольного тенниса Эмиль Олссон и Фредрик Нильссон установили новый рекорд по самой продолжительной партии в пинг-понг, которая длилась 13 часов, 37 минут и 6 секунд.

Более четырех месяцев интенсивных физических и психологических тренировок принесли свои плоды: дуэт беспрерывно перебрасывал мячик друг другу, пока друзья и семья подбадривали их, отмечая финиш шампанским.

Рекордный розыгрыш требовал непреклонной концентрации, даже когда игроки одновременно занимались несколькими делами, например, ели, удерживая мяч в игре. При этом за происходящим следили члены жюри — партия не должна была прерываться ни на секунду.

Ранее американец установил рекорд по расстоянию, преодоленному на скейтборде.

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