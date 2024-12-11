Американец установил рекорд по расстоянию, преодоленному на скейтборде

Житель Нью-Йорка установил мировой рекорд, проехав 5000 км на скейтборде за 57 дней, пишет Daily Mail.

Чад Карузо из Нью-Йорка стал обладателем мирового рекорда Гиннесса, проехав на своем скейтборде 5000 км за 57 дней, 6 часов и 56 минут. Он начал свое путешествие в Венеции-Бич, Калифорния, и завершил его в Вирджиния-Бич на восточном побережье страны, где его ждали с восторженной поддержкой горожане, включая полицейских и местных скейтбордистов.

Карузо, который был экипирован только скейтбордом, рюкзаком и одним комплектом одежды, рассказал о своих чувствах в момент финиша.

«Я не мог не ощутить переполняющие меня эмоции, когда подъезжал к финишу в окружении сотен поддерживающих меня людей», — признался он.

Он также поделился своей историей о борьбе с последствиями наркомании и психического здоровья, отметив, что скейтбординг помог ему остаться трезвым на протяжении девяти лет. Американец завершил свое путешествие, выбросив свою доску в океан, символизируя новый этап своей жизни.

Ранее ученые выяснили, что катания на скейтборде может быть полезным для молодых девушек.