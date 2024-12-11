Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американец установил рекорд по расстоянию, преодоленному на скейтборде

UPI: мужчина в США проехал на скейтборде 5000 км за 57 дней и установил рекорд Гиннесса

close
Guinness World Records

Житель Нью-Йорка установил мировой рекорд, проехав 5000 км на скейтборде за 57 дней, пишет Daily Mail.

Чад Карузо из Нью-Йорка стал обладателем мирового рекорда Гиннесса, проехав на своем скейтборде 5000 км за 57 дней, 6 часов и 56 минут. Он начал свое путешествие в Венеции-Бич, Калифорния, и завершил его в Вирджиния-Бич на восточном побережье страны, где его ждали с восторженной поддержкой горожане, включая полицейских и местных скейтбордистов.

Карузо, который был экипирован только скейтбордом, рюкзаком и одним комплектом одежды, рассказал о своих чувствах в момент финиша.

«Я не мог не ощутить переполняющие меня эмоции, когда подъезжал к финишу в окружении сотен поддерживающих меня людей», — признался он.

Он также поделился своей историей о борьбе с последствиями наркомании и психического здоровья, отметив, что скейтбординг помог ему остаться трезвым на протяжении девяти лет. Американец завершил свое путешествие, выбросив свою доску в океан, символизируя новый этап своей жизни.

Ранее ученые выяснили, что катания на скейтборде может быть полезным для молодых девушек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами