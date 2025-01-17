Россиянин едва не проломил женщине голову, перепутав ее с другой знакомой

В Калининграде мужчина пришел в гости и ударил хозяйку дома сковородой

В Калининграде мужчина напал на женщину, вооружившись сковородой. Об этом сообщает полиция области.

По данным ведомства, 53-летний местный житель несколько раз ударил женщину по голове сковородой и причинил легкий вред ее здоровью. Пострадавшей оказалась 48-летняя жительница Калининграда, которая пригласила нападавшего в гости.

«В ходе застолья у него возник конфликт с еще одной гостьей. Желая ей отомстить, он взял на кухне сковороду, вернулся в комнату и ударил женщину по голове. Однако, оказалось, что он перепутал калининградок, и нанес удары хозяйке квартиры», — говорится в сообщении.

Подозреваемый уже задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Согласно инкриминируемой статье, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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