К родителям Ильи Яшина пришли с обыском

Илья Яшин сообщил, что силовики пришли к его родителям с обыском

Бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в своем Telegram-канале, что к его родителям пришли с обыском.

Он уточнил, что визит правоохранителей был связан с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагеанта, по которому он ранее был объявлен в розыск.

«После обыска маму и отца допросили в следственном отделе. Следователя интересовало, поддерживают ли они со мной связь и где я сейчас нахожусь. Можно подумать, силовики не знают, куда они меня сами и выслали из России», — написал Яшин.

По его словам, родители воспользовались 51-й статьей Конституции и не стали отвечать на вопросы. Произошедшее экс-депутат назвал неприятным, но ожидаемым.

Илья Яшин — бывший глава муниципального округа Красносельский в Москве. В 2022 году он выразил несогласие с проведением военной операции на Украине, после чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии. В декабре того же года суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы.

В 2024 году Россия освободила Яшина в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

25 декабря прошлого года МВД России объявило Яшина в федеральный розыск.

Ранее немецкие врачи не подтвердили подозрение на отравление матери Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом).