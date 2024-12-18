Немецкие врачи не подтвердили подозрение на отравление матери Кара-Мурзы

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в своем Telegram-канале, что его мать Елена Гордон находится в больнице в Германии, но подозрение на ее отравление не подтвердилось.

«Мама действительно находится в больнице в Берлине, но подозрения на отравление и на инфаркт, слава Богу, не подтвердились», — сообщил он.

До этого Гордон сообщила полиции Берлина, что ее могли отравить. В настоящее время женщина находится в клинике «Шарите».

В середине августа президент США Джо Байден встретился с Кара-Мурзой, который отбывал в России 25-летний срок по делу о госизмене и был освобожден в рамках обмена заключенными между Москвой и шестью странами.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Кроме Кара-Мурзы Запад получил журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании.