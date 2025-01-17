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Левая грудь итальянки увеличилась в несколько раз после лекарств от бесплодия

Daily Mail: левая грудь итальянки увеличилась в несколько раз после лечения от бесплодия
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International Journal of Surgery Case Reports Volume 115, February 2024, 109258

Левая грудь итальянки увеличилась в несколько раз по сравнению с ее естественным размером после приема лекарства от бесплодия, пишет Daily Mail.

У неназванной женщины из Италии развилось заболевание, называемое односторонней гигантомастией, при котором только одна грудь в несколько раз становится больше другой.

Медики, сообщившие об этом случае, заявили, что это «один из самых сложных» случаев, которые они когда-либо видели. Специалисты считают, что отклонения возникли из-за гормональных препаратов, которые принимала пациентка.

Итальянка также пожаловалась на сильные боли в спине, трудности при ходьбе, а также на психодьбе, а также о психологический стресс из-за несбалансированного роста груди.

Хотя само по себе это заболевание не является раковым, данные свидетельствуют о том, что женщины, страдающие этим заболеванием, подвергаются более высокому риску развития рака молочной железы в будущем.

В итоге женщина в итоге перенесла операцию по уменьшению груди. Процедура прошла успешно, а пациентка рассказала, что осталась довольна результатом.

Ранее было названы страны с самой большой грудью у женщин.

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