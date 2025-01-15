Daily Mail назвала страны с самой большой грудью у женщин

Самая большая грудь у жительниц Норвегии, Россия — на шестом месте. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на статистику портала World Population Review.

Помимо Норвегии, в первую пятерку стран вошли США, Великобритания, Люксембург и Исландия. Там чаще всего носят бюстгальтеры размера C.

Россия находится на шестом месте в рейтинге. Там, по данным портала, средний размер чашки составляет от B до C. При этом средний индекс массы тела жительниц РФ равен 26,7, что соответствует небольшому избыточному весу.

Отмечается, что в странах, где много женщин с избыточным весом или ожирением, преобладает средний размер бюстгальтеров.

До этого британка рассказала изданию Mirror, что увеличила грудь, но имплантаты начали отравлять ее организм. Женщина решила сделать операцию после многолетней неуверенности в форме своей груди и значительной потери веса, надеясь улучшить свою самооценку.

Однако вскоре после процедуры она начала испытывать ряд серьезных осложнений — от постоянных головных болей до необъяснимой сыпи и хронических инфекций носовых пазух.

Ранее названы заболевания, на которые может указывать разница в размере груди.