Директор ГК «Благо» покончил с собой

В Ленобласти покончил с собой коммерческий директор группы компаний «Благо»

В одном из садовых товариществ Ленобласти 15 января было обнаружено тело 49-летнего Александра Хайдина, коммерческого директора группы компаний «Благо». По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал Baza.

Незадолго до гибели Александр должен был забрать супругу с работы и отвезти ее на дачу, но вечером перестал выходить на связь. Встревоженная жена забила тревогу и обратилась к управляющему СНТ, который и обнаружил тело Хайдина в гараже. Рядом с погибшим был найден карабин.

По словам Галины, незадолго до случившегося ее муж вернулся домой расстроенным, сообщив, что его вызывали в отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции в связи с некими вопросами, касающимися белорусской компании «Кубок». Александр тогда спросил жену: «Может, мне уйти?»

В предсмертной записке он поблагодарил супругу за годы совместной жизни и сказал, что «ему нужно уйти». Следственные органы проводят проверку произошедшего.

В 2022 году Хайдин был признан одним из лучших топ-менеджеров в сфере сельского хозяйства.

В октябре прошлого года, как сообщила «Российская газета», основатель и председатель совета директоров ГК «Благо» Аркадий Фосман умер в возрасте 55 лет.

Ранее директор турфирмы «Мен Тревел» Андрей Котов (признан террористом и экстремистом в РФ), обвиняемый в организации гей-туров, покончил с собой.