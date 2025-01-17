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Пожарные помогали женщине, которая зацепилась пирсингом в носу за офисное кресло

Daily Mail: в Индонезии пожарные помогли женщине, зацепившейся пирсингом в носу за кресло
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Viral Press

В Индонезии команде пожарных пришлось помогать женщине, которая зацепилась пирсингом в носу за офисное кресло, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, сотрудница решила пошутить и просунула нос в отверстие кресла, после чего ее пирсинг зацепился за мебель. Женщина и ее коллеги осознали, что она попала в затруднительное положение, и попытались помочь ей собственными силами, но не справились.

Поняв, что без помощи спасателей не обойтись, они вызвали местную пожарную службу. Пожарные, не имея возможности сразу освободить женщину, осторожно перенесли ее вместе с креслом в машину и отвезли на свой пост.

Спасатели отреагировали с юмором на происходящее, стараясь развеселить пострадавшую, но та продолжала паниковать. Спустя некоторое время сотрудница была на свободе. Она поблагодарила пожарных за работу и сделала с ними общее фото на память перед тем, как уйти.

Ранее в США мужчину пришлось спасать после того, как он один пошел на гору встречать рассвет.

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