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В США мужчину пришлось спасать после того, как он один пошел на гору встречать рассвет

Daily Mail: в США пожарные спасли мужчину, ушедшего в горы встречать рассвет
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NHNationalGuard/X

В США мужчину пришлось спасать после того, как он в одиночку пошел на гору встречать рассвет, пишет Daily Mail.

Патрик Биттман, стремящийся насладиться восходом солнца, начал восхождение в одиночку вечером. Однако, приближаясь к вершине Литл-Хейстэк на высоте 1450 метров, он столкнулся с сильным снегопадом и ветром. Не справившись с погодой, он решил вернуться, но столкнулся с серьезными трудностями.

Ослепленный метелью и страдающий от холода, Патрик сбился с маршрута и оказался в труднодоступной местности у ручья. Кроме того, на нем была неподходящая для отрицательных температур одежда. Через сутки спасателям удалось его найти в полуобморочном состоянии с симптомами сильного переохлаждения.

С улучшением погоды после двух часов ожидания вертолет Национальной гвардии смог приземлиться для эвакуации Биттамана. Местные власти высоко оценили работу спасателей. Чиновники подчеркнули важность подготовки туристов к зимним походах и призвали брать с собой необходимые предметы первой необходимости.

Ранее в США 20-летнюю слепую кошку спасли из замерзшего озера.

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