Пострадавшая рассказала о массовом отравлении в санатории «Сосновый бор»

Отравившиеся постояльцы санатория «Сосновый бор» в Красноярском крае почувствовали себя плохо после обеда. В меню были перловка с котлетой и щи, причем готовили повара в целом хорошо, сообщила 360.ru одна из пострадавших Наталья.

Самочувствие у гостей санатория ухудшилось через час после еды, отметила женщина.

«Вроде готовили хорошо, даже не могу предположить, что послужило причиной отравления. Симптомы были стандартные — рвота, диарея, температура», — добавила она.

После жалоб на симптомы отравления к санаторию вызвали скорую помощь. Некоторых пострадавших увезли в больницу, другим назначили амбулаторное лечение, сообщила Наталья.

Напомним, число пострадавших от отравления в санатории «Сосновый бор» выросло до 47 человек, десять из них госпитализированы. В учреждении проводят проверку санитарно-эпидемиологических требований и организации питания, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее СК завел уголовное дело после отравления детей в оздоровительном центре в Казани.