СК завел уголовное дело после отравления детей в оздоровительном центре в Казани

СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в оздоровительном центре в Казани

СУ СК по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту отравления 12 детей в оздоровительном центре «Дуслык» в Казани, пишет официальный Telegram-канал ведомства.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Школьники, принимавшие участие в республиканской олимпиаде по химии, отравились в столовой. Их увезли в инфекционную больницу, уточняет телеканал «Татарстан-24» со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

«Состояние удовлетворительное, находятся под постоянным наблюдением специалистов, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировали в ведомстве

Олимпиада по химии началась 15 января в оздоровительном центре «Дуслык». В ней участвовали 149 школьников из 30 районов Республики Татарстан.

После обеда в столовой оздоровительного центра школьникам стало плохо. У них начались рвота, головокружение, поднялась температура. Часть пострадавших забрали родители, других — отправили в медучреждение для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в одном из санаториев Красноярского края случилось массовое отравление.