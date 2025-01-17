В Эстонии призвали упразднить категорию лиц без гражданства

Министр образования и науки Эстонии, лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас призвала власти упразднить в стране категорию лиц без гражданства в течение ближайших 10 лет. Ее слова передает портал ERR.
По ее словам, власти должны в течение 10 лет стремиться свести данную категорию людей к минимуму, чтобы в Эстонии «больше не было людей с неопределенным гражданством».
Каллас уточнила, что сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети без гражданства, то есть эстонские власти продолжают создавать эту категорию людей.
«Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии», — поделилась Каллас.
Отмечается, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил за упрощенное получение эстонского гражданства. В то же время премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил против предоставления этой категории лиц «гражданства со скидкой».
До этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что неграждане страны сохранят право голосовать на муниципальных выборах.
Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до СВО.