Крупные платформы готовы принять «беженцев» из TikTok в случае блокировки приложения в США

Социальная сеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и видеохостинг YouTube готовятся извлечь выгоду из возможного запрета китайского приложения TikTok на территории США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на три источника.

Утверждается, что компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) обсуждает возможность интеграции контента TikTok на платформу Instagram. Кроме того, компания Google адаптирует формат YouTube Shorts, увеличив максимальную длину видео.

По данным опроса TD Cowen, после запрета TikTok в США около 29% пользователей перейдут на Instagram Reels, а 23% выберут YouTube Shorts.

В апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому платформа должна перейти под управление американской компании до 19 января 2025 года, иначе ее работа на территории страны будет запрещена. Американские власти опасаются, что китайское правительство может потребовать данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Однако представители TikTok неоднократно опровергали эти опасения.

По данным Bloomberg, китайские чиновники рассматривают вариант, предполагающий, что операциями соцсети TikTok в США будет управлять Илон Маск.

Ранее в США рассказали о планах Трампа по спасению TikTok.