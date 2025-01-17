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В Госдуме прокомментировали информацию о возможной блокировке Steam

Депутат Немкин заявил, что блокировать онлайн-магазин Steam в РФ не планируется
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Depositphotos

Блокировать онлайн-магазин компьютерных игр Steam в России никто не планировал и не планирует. Об этом написал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что российские пользователи Сети жалуются на проблемы в работе сервиса.

«Напомню, что блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует. Не стоит множить непроверенную недостоверную информацию и приписывать сбою надуманные причины», — написал он.

Жалобы на работу Steam начали поступать в 13:30 по московскому времени. За последние сутки на проблемы в работе пожаловались порядка 5 тыс. человек. Пользователи жаловались как на работу сайта, так и мобильного приложения онлайн-магазина.

В этот же день стало известно о сбоях в работе сервиса Reddit. Отмечается, что жалобы начали поступать около 8:31 мск. Сбои были зафиксированы в Канаде, Германии, Великобритании, Нидерландах.

Ранее в работе TikTok в России произошел сбой.

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