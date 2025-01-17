Пользователи Reddit сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи Reddit сообщают о сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Отмечается, что жалобы начали поступать около 8:31 мск. Сбои фиксируются в Канаде, Германии, Великобритании, Нидерландах. Самое большое количество жалоб поступает из США, там о нарушении в работе Reddit заявили более 2000 раз.

Согласно данным портала, чаще всего пользователи жалуются на проблемы в работе сайта и приложения, а также на соединение с сервером.

До этого РБК сообщал, что масштабный сбой произошел в русскоязычном сегменте интернета. Пользователи жаловались на сбои в работе целого ряда сайтов и мобильных приложений, включая сайты «Википедия», Liveinternet.

11 января в РФ произошел сбой в работе TikTok. Сервис Downdetector насчитал около 2,7 тысячи жалоб пользователей на работу TikTok в РФ, сервис «Сбой.рф» — 2,2 тысячи.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал масштабный сбой в Рунете.