Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американское консульство в Берлине получило странное письмо

DPA: эксперты изучают подозрительное письмо, пришедшее в консульство США в ФРГ
close
Shutterstock/FOTODOM

Немецкие специалисты изучают подозрительное письмо, которое поступило в американское консульство в Берлине. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство DPA.

По данным журналистов, о поступлении странного письма стало известно в 11:55 по местному времени (13:55 мск). В настоящее время на месте происшествия находятся эксперты технико-криминалистического института ведомства по уголовным делам Берлина, которые изучают странный конверт.

На время работы специалистов отделение почты закрыли. Уточняется, что никто не пострадал.

14 января газета Spiegel сообщала, что власти Германии зафиксировали новые полеты беспилотников над крупным промышленным объектом и складом боеприпасов в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Кроме того, дроны видели над складом боеприпасов бундесвера в Дорстене, а также в районе Бохума, Оберхаузена и Эссена.

По словам журналистов, правоохранительные органы не считают, что данные полеты были случайными.

Ранее сообщалось о стрельбе на заводе в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами