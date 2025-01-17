Американское консульство в Берлине получило странное письмо

DPA: эксперты изучают подозрительное письмо, пришедшее в консульство США в ФРГ

Немецкие специалисты изучают подозрительное письмо, которое поступило в американское консульство в Берлине. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство DPA.

По данным журналистов, о поступлении странного письма стало известно в 11:55 по местному времени (13:55 мск). В настоящее время на месте происшествия находятся эксперты технико-криминалистического института ведомства по уголовным делам Берлина, которые изучают странный конверт.

На время работы специалистов отделение почты закрыли. Уточняется, что никто не пострадал.

14 января газета Spiegel сообщала, что власти Германии зафиксировали новые полеты беспилотников над крупным промышленным объектом и складом боеприпасов в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Кроме того, дроны видели над складом боеприпасов бундесвера в Дорстене, а также в районе Бохума, Оберхаузена и Эссена.

По словам журналистов, правоохранительные органы не считают, что данные полеты были случайными.

Ранее сообщалось о стрельбе на заводе в Германии.