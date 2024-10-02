Женщина обезвредила преступника приемом из аниме

Женщина из Японии обезвредила преступника с помощью приема, который увидела в аниме, пишет Sora News.

Как пишут СМИ, 23-летняя Карин Рё стала свидетелем попытки кражи в магазине, где она делала покупки. Инцидент произошел около 8 часов вечера в районе Цуруми, когда мужчина попытался украсть упаковку с шестью бутылками пива. В какой-то момент грабитель напал на продавца, но японка не осталась в стороне и решила вмешаться.

Схватив мужчину за ноги, женщина повалила его на землю и удерживала до прибытия полиции, несмотря на то, что тот укусил её за предплечье. Ре рассказала, что работает в офисе и никогда не занималась боевыми искусствами.

Карин утверждает, что прием, который она использовала, увидела в аниме.

«Я просто повторила то, что видела там» — объяснила японка.

Женщина добавила, что в тот момент не ощущала страха. Полицейские похвалили девушку за её смелость, но призвали остальных граждан не подвергать себя лишнему риску и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о преступлениях.

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