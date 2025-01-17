Власти обсудили сценарии подъема затонувших у берегов Анапы танкеров

Власти продолжают обсуждать, каким образом возможно поднять затонувшие нефтетанкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» со дна Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, следующее заседание комиссии назначено на 24 января. Чиновник вместе с членами комиссии снова приедет в регион ЧС, чтобы посмотреть, какая была проделана работа для ликвидации последствий аварии.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили в Крыму.