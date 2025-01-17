Подмосковный школьник лишился пальцев, снимая видео про петарду

В Подмосковье 14-летний подросток остался без пальцев, когда снимал видео про петарду. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Серпухове. Мать подростка услышала шум и крики сына. Подойдя к нему, женщина увидела, что руки несовершеннолетнего в крови. Оказалось, что он снимал ролик, в котором обозревал петарду, держа в руке горящую зажигалку. В какой-то момент он отвлекся и случайно поднес огонь к пиротехнике, а затем бросил ее под стол, заметив горящий фитиль.

Затем он поднял ее с пола, чтобы убедиться, что петарда погасла, и в этот момент произошел взрыв. Пострадавшего доставили в медучреждение, несовершеннолетний лишился фаланг двух пальцев.

Ранее второклассник из Северной Осетии лишился пальцев из-за взрыва петарды.