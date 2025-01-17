Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковный школьник лишился пальцев, снимая видео про петарду

РЕН ТВ: в Подмосковье школьник лишился пальцев, снимая видео про петарду
close
Ben Schonewille/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 14-летний подросток остался без пальцев, когда снимал видео про петарду. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Серпухове. Мать подростка услышала шум и крики сына. Подойдя к нему, женщина увидела, что руки несовершеннолетнего в крови. Оказалось, что он снимал ролик, в котором обозревал петарду, держа в руке горящую зажигалку. В какой-то момент он отвлекся и случайно поднес огонь к пиротехнике, а затем бросил ее под стол, заметив горящий фитиль.

Затем он поднял ее с пола, чтобы убедиться, что петарда погасла, и в этот момент произошел взрыв. Пострадавшего доставили в медучреждение, несовершеннолетний лишился фаланг двух пальцев.

Ранее второклассник из Северной Осетии лишился пальцев из-за взрыва петарды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами