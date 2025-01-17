Третья за день сильная вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла новая вспышка класса М. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышка такой мощности стала третьей за день.

«17 января в 12:19 (мск) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N04W27) зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 13 минут», — отметили в ФГБУ «ИПГ».

Вспышки класса М являются предпоследним по мощности рентгеновского излучения. Обычно они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигая Земли, может спровоцировать магнитные бури.

Ранее 17 января сообщалось о вспышках М1.2 и М1.3.

В январе профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев заявил, что вспышки на Солнце в 2025 году могут отличаться особой мощностью.

По его словам, прогнозы предполагали, что пик нынешнего 11-летнего цикла активности Солнца придется на 2025 год, что вызвало бы множество геомагнитных бурь на Земле. Однако Язев полагает, что расчеты астрономов запаздывают: летом прошлого года на звезде уже было зафиксировано множество пятен, а пик цикла был пройден.

Ранее ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли.