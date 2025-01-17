Артем Жога призвал участников СВО присоединиться к программе «Время Героев»

Все больше ветеранов видят результаты работы программы «Время Героев», заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«Президент России Владимир Путин видит в участниках СВО опору государства. Это ответственные и сильные духом ребята, которые хотят приносить пользу своему народу и государству», — отметил он.

Жога добавил, что программа «Время Героев» работает именно для того, чтобы помочь участникам СВО получить необходимое обучение и навыки.

«Программа подарила мне наставника, единомышленников, друзей и новые возможности. Поэтому призываю всех ветеранов СВО не сомневаться и не откладывать, а немедленно подать документы на дополнительный набор «Времени Героев», — отметил он.

Жога напомнил, что регистрация участников СВО на дополнительный набор программы «Время Героев» продлится до 25 января.

«Уверен, что ребята справятся. Получив знания по государственному управлению и устройству, они их применят на разных уровнях укрепления суверенитета нашей страны», — добавил он.

Жога подчеркнул, что в ходе дополнительной регистрации на программу «Время Героев» уже было подано более 17,5 тыс. заявок.