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В Госдуме рассказали, кому категорически нельзя окунаться в крещенскую прорубь

Депутат Леонов: незакаленным людям не следует нырять в прорубь на Крещение
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россиянам, которые не закаляются регулярно, не следует участвовать в крещенских купаниях. Также заходить в холодную воду не стоит детям. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Ежегодно происходит обряд купания в купелях. Я бы не рекомендовал людям, которые регулярно не окунаются в прорубь, или регулярно не проходят процедуры закаливания, вообще этим заниматься, потому что это может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Детям тоже не рекомендуется это делать, если они постоянно не закаливаются — может вызвать воспалительные или инфекционные заболевания», — объяснил Леонов.

Депутат отметил, что купание в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Заходить в купель после употребления алкоголя тоже строго запрещено.

«Есть люди, которым купание в проруби категорически противопоказано. Прежде всего это люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, неврологическими заболеваниями, инфекционными хроническими заболеваниями. Это может обострить заболевание, либо спровоцировать приступ. Также не рекомендуется купаться и окунаться в прорубь в алкогольном опьянении. Подходить к этой процедуре необходимо, соблюдая эти правила», — заключил он.

Крещение Господне — один из главных христианских праздников, отмечаемый 19 января. По всей России традиционно проходят крещенские купания: православные россияне окунаются в освященные проруби и купели.

Ранее петербуржец окунул свой Porsche в проруби перед началом крещенских купаний.

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