Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали самые опасные для сердца сладкие продукты

Frontiers: сладкие напитки вредят сердцу сильнее кондитерских изделий

close
Freepik

Ученые из Лундского университета (Швеция) установили, что небольшое количество сладостей не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от злоупотребления напитками на основе сахара. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Чтобы понять, как потребление сахара в разном виде влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний, ученые использовали данные из двух крупных исследований: Шведской маммографической когорты (SMC) и Шведской мужской когорты. В рамках этих исследований в 1997 и 2009 годах участникам (всего 69 705 человек) задавали вопросы о рационе питания, что позволило ученым отслеживать особенности рациона участников с течением времени.

Исследователи рассматривали три вида потребления сахара: в виде добавок (таких как мед и сиропы), кондитерские изделия (шоколад, выпечка), или подслащенные напитки (газировка, соки). Также отслеживалась частота развития у добровольцев семи типов сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты показали, что употребление сладких напитков существенно повышает риск ишемического инсульта, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и аневризмы брюшной аорты. У лиц, которые иногда «баловали» себя кондитерскими изделиями, сердечно-сосудистая система была в значительно лучшем состоянии.

Также ученые с удивлением обнаружили, что самый высокий риск развития проблем с сердцем и сосудами был у людей с самой низкой долей сахара в рационе в любом виде. Исследователи предположили, что участники, потребляющие очень мало сахара, могут придерживаться очень строгой диеты из-за уже имеющихся проблем со здоровьем.

Ранее были названы семь неожиданных ранних признаков диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами