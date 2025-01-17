Священник: купание в проруби не заменяет таинство крещения

Многие ассоциируют погружение в крещенскую купель с прощением грехов и духовным обновлением, однако это не так. Об этом в интервью РИАМО сообщил настоятель ивантеевского Смоленского храма, протоиерей Иоанн Монаршек.

«По учению церкви, крещение — это таинство, которое человек принимает только один раз в жизни. Оно является духовным рождением, также как человек рождается в земную жизнь лишь однажды. Никакого повторного крещения или обновления через погружение в воду не существует», — объяснил священник.

Важно понимать, что погружение в воду не имеет той силы, что и таинство крещения, резюмировал он.

19 января 2025 года православные верующие отметят праздник Крещения Господня. По традиции, по всей России пройдут богослужения и крещенские купания в прорубях и купелях.

Врач-терапевт Александра Разаренова предупреждала, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями дыхательной системы, а также имеющим неврологические расстройства, следует отказаться от купания в проруби.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к крещенским купаниям.