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Охранник ТЦ украл ноутбук у россиянина, уснувшего в туалетной кабинке

В Твери охранник ТЦ украл ноутбук у мужчины, уснувшего в туалетной кабинке
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Global Look Press

В Тверской области правоохранители раскрыли кражу личной техники у жителя Подмосковья, которая произошла в городском ТЦ «Есенин». Об этом сообщили в пресс-службе тверского ГУ МВД России.

Согласно материалам дела, 40-летний житель Дмитрова, будучи сильно пьяным, уснул в кабинке туалета торгового центра. Сотрудники охраны попытались вытащить его оттуда самостоятельно, но у них ничего не вышло. Тогда они вызвали на подмогу коллег, один из которых, воспользовавшись состоянием мужчины, забрал у него ноутбук. Это в последствии удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

«В полиции злоумышленник сознался в содеянном. Похищенное имущество возвращено владельцу», — уточнили в МВД.

В отношении сотрудника ЧОП возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Шанхая превратил в курятник квартиру, которую снял у знакомого.

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