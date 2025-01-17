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Суд рассмотрит иск двух пострадавших в «Крокусе»

Суд Москвы рассмотрит иск двух пострадавших в теракте в «Крокусе»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск двух человек, пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Судья постановил удовлетворить ходатайство ответчика о проведении судебного заседания в закрытом режиме.

Суд 12 декабря приступил к рассмотрению иска двух россиян о компенсации морального вреда и возмещении потраченных денег за лечение к «Крокус Сити Холл», филиалу АО «Крокус интернэшнл», а также ООО «МСМ». Оба истца признаны потерпевшими в рамках уголовного дела. В день трагедии эти граждане провели полчаса в «Крокусе» и надышались угарным газом от задымления. Из-за несработавших систем пожаротушения они получили ущерб здоровью, лечение продолжается по сей день.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По делу арестованы более десяти человек.

Ранее глава СК Александры Бастрыкин рассказал о финансовых связях в деле о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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